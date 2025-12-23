Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
La demanda oficial actual de vivienda en el municipio es de 82 familias y ocho en Vilaboa
La Xunta ya ha aprobado la delimitación del suelo de As Raposeiras, en Marín, seleccionado para habilitar terrenos en los que levantar unas 400 viviendas, en su mayor parte protegidas. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el acuerdo y se detalla que «en Marín y en los municipios limítrofes existe una fuerte demanda social de vivienda. Sin incluir las 1.535 familias de Pontevedra inscritas ayer en el Rexistro oficial, en Marín y su entorno la demanda se cifra en más de 220 solicitantes. 78 en Marín, 82 en Cangas, 36 en Moaña, 24 en Bueu y ocho en Vilaboa.
Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Suelo Residencial impulsada por la Administración autonómica, un plan delineado para facilitar parcelas destinadas a la edificación de 25.000 viviendas en toda Galicia, de las cuales 20.000 serán protegidas y 5.000 de promoción pública. En Pontevedra está en marcha un plan similar, de más de 200.000 metros cuadrados, para 2.040 pisos.,
Con esta actuación, Marín se suma a los concellos gallegos que buscan dar respuesta a la demanda habitacional a través del desarrollo de suelo residencial con predominio de la vivienda protegida, impulsada desde el departamento de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Su titular, María Martínez Allegue, anunció hace unos días la próxima licitación del proceso para redactar este Proyecto de Interés Autonómico.
