El delegado del Gobierno ratifica el «compromiso» de acabar el paseo a Praceres pero sin aportar plazos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reafirmó ayer el compromiso del Estado con los proyectos en Pontevedra, inclusive los que están actualmente paralizados, caso del nudo de Bomberos y el paseo a Praceres.

Sobre este último señaló que la senda que conectará Pontevedra con el municipio vecino «exige requisitos que son complicados desde el punto de vista técnico, pero no renunciamos a culminar» esta obra hoy a medio hacer. «Se está trabajando en esa segunda parte del paseo, que está comprometida con el Concello», indicó. Sin embargo, no aportó ningún plazo ni qué solución se adoptará.

En lo que se refiere al nudo de Bomberos, recordó «cuando se hicieron los estudios geológicos más detallados nos dimos cuenta de que era necesario un nuevo proyecto y se está trabajando en él. El nudo de Bomberos también es un compromiso del Gobierno de España y a buen seguro en pocas fechas lo tendremos ultimado». No obstante, no quiso comprometer fechas.

Con respecto a la A-57, cuya continuidad ha sido rechazada por el Concello, destacó que «inauguramos la primera parte y la segunda, que efectivamente hay unanimidad sobre desestimar esas dos fases que faltan, y se está estudiando por parte del ministerio». Blanco promete que la administración central sea «absolutamente sensible» a las peticiones vecinales y del Concello, que pidió por unanimidad de todos los grupos políticos que no se ejecutase. «Es un proyecto que estaba hecho por el anterior Gobierno, de Rajoy y Ana Pastor», recordó,» y nosotros acabamos el primer tramo pero esa segunda y tercera parte que se solicita que no se haga lo vamos a analizar y vamos a dar una pronta respuesta de esa petición».

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, que acompañó al delegado del Gobierno en su visita a la ciudad intervino en este punto para hacer votos porque efectivamente tanto el paseo a Marín como el nudo de Bomberos «sean pronto una realidad». Respecto a la A-57 demandó que se conecte con la AP-9. Sin ese vial «su uso no es práctico, y no resuelve uno de los problemas importantes, sacar los vehículos de A Reigosa y O Campiño», aseveró.

Pedro Blanco recorrió las obras del edificio municipal de Churruchaos, en el centro histórico. Señaló a esta rehabilitación como ejemplo de una acción política del Gobierno central que apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y el apoyo a lo local, a los concellos «porque llegan más directamente a las personas».

El delegado del Gobierno afirma que Pontevedra avanza con una intensidad renovada gracias a un Ejecutivo central que la empuja con fuerza, con «hechos y con inversiones sin precedentes».