Concurso de belenes y decoración en Caldas

El Concello de Calas invita al comercio local a participar en el concurso de belenes y decoración de Navidad, con la idea de generar un ambiente festivo que anime la actividad económica y el encuentro vecinal. La Concellería de Comercio asume la organización de este tradicional certamen, que repartirá 350 euros en vales canjeables en el comercio y la hostelería local.