El Concello de Pontevedra activa del plan de tráfico navideño ante la creciente afluencia

Bajo la máxima de que «lo que funciona no se cambia», el Concello de Pontevedra ha activado su operativo especial de movilidad para las fiestas navideñas, apenas sin cambios. La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, desgranó este martes un plan diseñado para absorber el creciente flujo de visitantes, que aumenta año tras año, y proteger el corazón comercial y residencial de la ciudad de la saturación de vehículos.

El objetivo es garantizar tanto la seguridad peatonal como fluidez. Para ello, el Gobierno local insiste en una primera recomendación tajante: que los visitantes, tanto de las parroquias como de la comarca, utilicen exclusivamente los aparcamientos de borde gratuitos y eviten a toda costa entrar con el coche al centro.

Por su parte, el operativo se basa en una división radial de la ciudad para gestionar el tráfico de forma selectiva. En la zona centro la prioridad absoluta es para el peatón. Se busca evitar en estas calles y plazas cualquier acumulación de vehículos.

Por su parte, el anillo primario incluye arterias como la Avenida de Buenos Aires, Uruguay, Manuel del Palacio, María Victoria Moreno, Eduardo Pondal, 12 de Novembro y Xosé Malvar. Aquí se concentran los controles para regular el acceso al centro.

La afluencia a la ciudad se multiplicó este martes en plena campaña de Navidad. En la imagen, tráfico en el entorno de la Alameda. / Gustavo Santos

El anillo secundario incluye la autopista y puentes As Correntes As Palabras. En este caso se potencia su uso para el tráfico de paso, evitando que cruce la ciudad. La idea es que los vehículos circunvalen sin entrar a la Boa Vila.

Vilaverde ha identificado varios «nudos» donde la Policía Local intervendrá mediante control semafórico, vallados o presencia de agentes, empezando por la zona norte (Ponte de Santiago y Ponte das Correntes), donde se vigilará especialmente el acceso a Barcelos.

Si el aparcamiento subterráneo se llena y genera colas de bajada, se prohibirá el acceso desde la parte baja, derivando el tráfico hacia el norte o Xosé Malvar.

En el caso de Sagasta, al ser el «centro neurálgico» comercial, se pide evitar la zona para no tener que cortar el acceso a Castelao (salvo para residentes y servicios).

Por lo que respecta a Vialia y accesos por el sur, se reforzará la vigilancia en la Avenida de Vigo y Josefina Arruti, aunque este año la coincidencia de los festivos en miércoles elimina el problema del «día del espectador» en los cines.

Restricciones extraordinarias

Por otra parte, el plan contempla tres fechas importantes que obligarán a restricciones extraordinarias. La primera es la de este jueves, 25 de diciembre, cuando se celebra la Carreira das Prazas, que implicará el cierre del centro histórico y la zona de Daniel de la Sota entre las 19.45 y las 21.30 horas.

Para el próximo día 31 está prevista la San Silvestre, una multitudinaria prueba popular afectará a Campolongo, centro histórico y a un carril de las avenidas de Buenos Aires y Uruguay entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Finalmente, el 5 de enero será la jornada más crítica, con la cabalgata de Reyes. A las 16.00 se cerrará la Avenida de Lugo y Loureiro Crespo, puntos de salida del desfile, y una hora más tarde se cortará todo el recorrido, Benito Corbal, Michelena, Plaza de España y Alameda.

La Plaza de España permanece cerrada de forma permanente por las actividades navideñas, permitiéndose solo el acceso a garajes en las calles Riestra y Marquesa.

Vilaverde concluyó con optimismo ante las previsiones meteorológicas: «Parece que el tiempo va a mejorar. En Pontevedra solemos usar el coche como paraguas, por lo que la ausencia de lluvia facilitará que la gente deje el vehículo fuera y disfrute de la ciudad paseando». El dispositivo se mantendrá vigente hasta el 7 de enero.