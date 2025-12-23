El Catastro rectifica los datos de casi mil parcelas en Dorrón

La Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra ha concluido los trabajos de actualización y mejora de los datos catastrales en los núcleos rurales de Recarei, Rexenxo y Freixeiro, en la parroquia de Dorrón de Sanxenxo. Esta actuación, desarrollada en de seis meses, ha permitido revisar 1.318 parcelas y corregir más de 900, con una cartografía más precisa y una información catastral ajustada a la realidad física y jurídica.

El proyecto, concebido como plan piloto, se presentó el pasado junio en la Casa de Cultura de Dorrón. La iniciativa partió de la Asociación de Vecinos tras detectar problemas en la delimitación de fincas incluidas en las fajas secundarias del Plan de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales impulsada por el Seaga en colaboración con el Concello.

Durante el proceso se habilitó una oficina de atención al público, se realizaron reuniones técnicas y se recopiló documentación esencial para garantizar la correcta adecuación de los datos catastrales, incluyendo el inventario de caminos municipal, la línea de expropiación de la carretera provincial que atraviesa el núcleo, información registral y antecedentes catastrales. Este trabajo previo resultó clave para la calidad técnica del resultado. En los próximos días, los titulares catastrales afectados recibirán las notificaciones oficiales con el resultado de la corrección, que incorpora tanto la actualización gráfica como la modificación de datos alfanuméricos, ajustando el parcelario a la realidad física y jurídica. En caso de duda pueden solicitar una cita en la Gerencia del Catastro.