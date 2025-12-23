El Cafetín gana Pontedetapas y opta al mejor pincho gallego
Logró el Premio del Público, mientras que As Greas se hizo con el del Jurado
El concurso Pontedetapas de este 2025 ya tiene ganadores. La Tapa Pontevedra, Premio del Público, fue para ‘O canto do galo’ (tributo al gallo celta), de El Cafetín de la Alameda, que alcanzó un total de 8.289 puntos.
El público dejó en segundo lugar a Tábula Rasa con la tapa creativa ‘Porco_Cabuxa fiesta’ (6.364 puntos) y en tercero lugar a Trasmallo con la tapa creativa ‘XardAldán”’ (4.146 puntos).
La Tapa Pontevedra representará a la ciudad en el certamen por el mejor pincho de las siete ciudades gallegas .
Los ganadores de los Premios del Jurado fueron As Greas, con ‘Dumpling de cocido con seu caldo’, en la categoría de mejor tapa creativa; Gumer, con el bocado “’Guiso de luras’, como mejor tapa tradicional; y La Gramola, con ‘Es-Pera… o no?’, como mejor cóctel. Como premio, presentarán sus creaciones en la feria del gourmet gallego Etiqueta Negra 2026.
Los segundos y terceros puestos del jurado fueron para Trasmallo, El Cafetín, Loaira, Pintxoviño, Icewolf y La Gramola.
