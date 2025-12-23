Benito Corbal recupera el suministro eléctrico tras una mañana de apagón

Final de la incertidumbre en la "milla de oro". Tras más de cinco horas de apagón que han mantenido en vilo al principal eje comercial de la ciudad, la calle Benito Corbal ha recuperado el suministro eléctrico hace escasos minutos. La normalidad vuelve de forma paulatina a los establecimientos, que ya trabajan a contrarreloj para salvar el resto de la jornada de compras.

El incidente, que comenzó en torno a las 7 de la mañana, según los datos del Concello, si bien la empresa suministradora, Naturgy, asegura que recibió aviso tres horas más tarde, cuando abrieron los comercios, dejó a oscuras a decenas de locales en un momento crítico para el consumo.

La imposibilidad de utilizar los TPV y las cajas registradoras obligó a muchos comerciantes a mantener las persianas a medio subir, viendo cómo se escapaba una mañana clave de ventas.

La resolución de la avería llega poco después de que la concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, confirmara las gestiones del Concello para presionar a la compañía eléctrica. Tras lograr contacto directo a las 11 horas, la suministradora se comprometió a dar una solución "en breve", devolviendo la carga a la red antes del mediodía.

A esta hora, los escaparates vuelven a iluminarse y los sistemas informáticos de las grandes cadenas y pequeños comercios están reiniciándose para retomar la actividad. Aunque el alivio es generalizado, el sector comercial lamenta la pérdida de las primeras horas de la mañana, fundamentales en plena campaña de Navidad.

Con la luz de vuelta, los empleados de Benito Corbal se afanan ahora en atender a los clientes que esperaban a las puertas de los locales. La estampa de confusión de primera hora ha dado paso a las prisas por recuperar el ritmo habitual en una calle que es el termómetro económico de la ciudad.