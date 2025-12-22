En plena vorágine de la campaña navideña, entre percheros perfectamente alineados y el trasiego constante de clientes en busca del regalo ideal, la fortuna decidió entrar este lunes en la tienda de Bimba y Lola para dejar algo más que beneficios comerciales. El número 70.048, agraciado con el Segundo Premio de la Lotería de Navidad, convirtió a este establecimiento de moda en el epicentro de una alegría que no entiende de tallas ni de temporadas.

La escena a las puertas del local distaba mucho de la habitual sobriedad de la firma. Aquí no hay protocolos, solo bombones, champán y siete mujeres (Eli, Julia, Sandra, Cris y sus compañeras) que ahora trabajan con una sonrisa que, como ellas mismas confiesan, "ayuda a llevar mejor" la jornada. “No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría”, constatan.

La suerte en este grupo de trabajadoras ha sido democrática, aunque caprichosa. "Jugamos todos", confirman entre risas. Incluso las dos incorporaciones más recientes, dos chicas jóvenes que acaban de "aterrizar" en el equipo hace apenas unas semanas, han sido bendecidas por la puntería del bombo.

Unas estaban desayunando y otras atendiendo en la tienda cuando recibieron la noticia. Pocos minutos después, varias de sus parejas y niños las acompañaban en la primera celebración, íntima y rápida porque el trabajo apremia, pero llena de abrazos, risas y alegría.

Al preguntar por el destino de los 125.000 euros al décimo (o la parte proporcional de sus participaciones de 10 y 15 euros), la euforia se transforma en pragmatismo. No hay planes de excentricidades inmediatas. "¿En qué lo vamos a gastar? En tapar agujeros... bueno, más que agujeros, en tapar un pozo", comenta una de ellas, haciendo referencia a esas hipotecas y reformas domésticas que hoy parecen un poco menos pesadas.

Alejandra, encargada de la tienda, intenta mantener la compostura mientras sus compañeras la señalan con complicidad como la que más "fe" le tuvo al número. Aunque ella se define con humor como "una pringada más", es la poseedora de un décimo completo.

"Habrá que hacer cosillas", dice con la mirada brillante. Entre los planes de las profesionales destacan rehabilitaciones necesarias en casa, pagos de hipotecas y, en el caso de Alejandra, un viaje que todavía no tiene destino, pero sí la certeza de ser merecido. Será más adelante, porque por el momento la realidad del sector servicios se impone: "Estamos en plena campaña, toca trabajar", recuerda.

También la gran celebración que proyectan tendrá que esperar a que baje la marea de las compras navideñas. La tienda abre en estas fechas en domingos y festivos pero, como admiten, ahora se atiende al público "con mucha más alegría".

A diferencia de otras empresas que optan por números corporativos inamovibles, en este Bimba y Lola el azar es dinámico. Cambian de número cada año y optan por el sistema de participaciones para que nadie se quede fuera. Una estructura de solidaridad laboral que esta Navidad ha dado sus frutos.

Mientras el champán se agota y los clientes siguen entrando, el 70.048 ya cuelga de forma invisible en las paredes del local. No se vende, no se devuelve, pero ha logrado que, en el pico de trabajo más alto del año, estas siete mujeres sientan que el mejor accesorio de la temporada es, sin duda, la tranquilidad que da la inyección económica.