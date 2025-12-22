Ramírez adquiere suelo empresarial en Cee

La empresa pontevedresa Promociones Inmobiliarias Ramírez, S.L., especializada en inversiones inmobiliarias, se ha hecho con el derecho de compra de una parcela de 3.261 metros cuadrados en el parque empresarial de Cee, según acordó el consejo de administración de la sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA).