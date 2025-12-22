Una papanoelada motera llena Poio del fragor navideño

Dentro de la programación navideña organizada por el Concello, ayer se celebró una nueva edición de la tradicional Papanoelada Motera de la Asociación A Rosa dos Vientos, que salió de A Reiboa y recorrió las parroquias del municipio, con parada en Combarro. Fue la única cita de este tipo que se celebró este fin de semana en la comarca, ya que el sábado estaba previsto otra en Ponte Caldelas, que se aplazó al día 27, y ayer se suspendió la programada en Marín, en ambos casos por la previsión de lluvia.

Recorrido por el municipio / Gustavo Santos

En la de Poio la lluvia dio una tregua y no faltaron la música, los caramelos y la animación, así como la degustación de callos y chocolatada para las personas participantes, además de trofeos y premios a las tres motociclistas mejor adornadas de la cita.

Por su parte, la Asociación Cultural Leucoíña organizará este año la «Tardeboa» y la «Tardevella», los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 18.00 horas en la Praza da Chousa, en Combarro. Es un «tardeo» pensado para todos los públicos, que se organizará por primera vez este año y que promete mucha animación en la calle y música en directo con el DJ Arrow. Desde la asociación invitan a todos los asistentes a vestir los tradicionales jerséis y accesorios de Navidad. También en Combarro continúa abierto hasta el 4 de enero el Mercadiño de Nadal organizado también por Leucoíña, con puestos de artesanía, decoración navideña y regalos para estas fiestas. El horario de apertura son los fines de semana y festivos, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas; y los viernes, de 16.30 a 20.30 horas.