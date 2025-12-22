Once propuestas artesanales se dan cita en el Mercadiño de Nadal instalado en Figueirido

Vilaboa ya tiene en marcha su Mercadiño de Nadal en Figueirido, con once propuestas artesanales y gourmet donde se pueden encontrar manjares y joyas, pero también opciones para la ambientación del hogar, artículos útiles para el día a día, pequeñas prendas de vestir e incluso propuestas literarias.

La carpa instalada en Figueirido acoge desde el viernes el V Mercadiño de Nadal, una cita ya consolidada en el calendario de Nadal de Vilaboa que reúne público alrededor de sus puestos artesanos y del tradicional chocolate caliente que sirve la Asociación de Vecinos. La iniciativa está organizada por el Concello.

En esta edición participan 11 propuestas locales, distribuidas en los seis stands de madera instaladas en la carpa y agrupadas por tipologías para facilitar la visita y la elección de productos.