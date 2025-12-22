Estos son los números premiados en la Lotería de Navidad de Pontevedra

Semanas de ilusión en forma de décimo guardado en la cartera culminaron hoy con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Este año la lluvia de millones ha sido aún mayor que en otras ediciones. Concretamente, los niños y niñas de San Ildefonso han repartido 70 millones de euros más, hasta superar los 2.700.

Con el sorteo ya cerrado, toca ahora el momento más práctico: revisar con calma los décimos, participaciones y resguardos guardados estos días, comprobar los números compartidos en peñas y grupos de trabajo y contrastar también los que se compraron fuera, pero se juegan aquí.

Para hacerte más fácil la tarea, aquí te dejamos el buscador de números agraciados con los premios principales en Pontevedra.

La administración 1 de Pontevedra, en la céntrica calle Michelena, reparte 2,7 millones de un quinto premio de la Lotería de Navidad. El negocio despachó 450 décimos del 60.649. Este mismo número también se ha vendido en la administración número 1 de Sanxenxo, en la Rúa Madrid.

Uno de los premios más sonados ha sido el de la empresa gallega Bimba y Lola, que reparte 97 millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad .

El tercer premio ha sembrado alegría en muchos puntos de Galicia. El 90.693 ha tocado en Vigo, A Coruña, Baio, Lugo, Chantada, Ribadeo, Cuntis, A Illa y Porriño. Los agraciados tendrán hasta 50.000 euros por décimo.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son: