Las melodías acompañan a los pacientes del Hospital de Montecelo en Pontevedra
Cuatro músicos actuaron durante esta mañana en el centro médico con piano, guitarra y violonchelo
R.P.
La unidad de Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra ha acogido en el Hospital Montecelo un concierto terapéutico de Navidad en el que se interpretaron sonidos tradicionales de esta época para «acompañar y amenizar a los pacientes ingresados y a los profesionales que prestan servicio en este área», informan desde la organización.
Las melodías despertaron la curiosidad y el agrado de pacientes, familiares y profesionales. Nerea Sieiro, Yago Casalderrey, María Rodríguez, Carlota de Cabo y Natalia Outón, intérpretes de piano, guitarra y violonchelo, llevaron a cabo la actuación.
La iniciativa se desarrolló en la unidad de Reanimación del Complejo Hospitalario Universitario pontevedrés, para que los enfermos disfrutasen de un ambiente de confianza y confort durante su estadía, aprovechando el efecto tranquilizante de las melodías.
Según señala la jefa de servicio de Anestesiología y Reanimación del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la doctora Marina Varela, «hay estudios que muestran la acción positiva de la música en la reducción de la ansiedad en ciertos enfermos. Estas terapias complementarias permiten hacer frente a determinados síntomas y del dolor asociados la ciertas dolencias», cuenta Varela.
Incluso señala que puede influir para «mejorar las frecuencias respiratorias y cardíacas o de la presión arterial». Cada vez más, la música se utiliza en un amplio abanico de campos clínicos, tanto por su opción de «tratamiento complementario como por su faceta humanizadora en estos entornos asistenciales», concluye la efa de servicio.
