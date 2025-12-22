La administración 1 de Pontevedra reparte 2,7 millones de un quinto premio de la Lotería de Navidad
El negocio, en la céntrica calle Michelena, despachó 450 décimos del 60.649
El sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado un importante reparto de millones gracias a uno de los quintos premios: el 60649. La suerte saltó a las 10.40 horas, cuando los niños de San Ildefonso cantaron un número que ha dejado 2,7 millones de euros en Pontevedra.
Ha sido la administración número 1 de Pontevedra, ubicada en la calle Michelena, la que lo ha repartido al vender 45 series (450 décimos) del quinto premio 60649.
La responsable de la administración, Celia Portela, ha explicado que se vendió en ventanilla a muchos particulares. Además, también fue adquirido por la empresa Moncho Logística ubicada en el polígono de Barro y dedicada a la logística de refrigerada de alimentación.
Celia Portela ha añadido que hacía mucho tiempo que no repartía premios en el sorteo de Navidad.
Este mismo número también se ha vendido en la administración número 1 de Sanxenxo, en la Rúa Madrid.
