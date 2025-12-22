La ilusión de los niños entra por la ventana

El Hospital Provincial de Pontevedra recibió la visita solidaria de varios miembros de la Asociación Cultural Deportiva Bomberos de la ciudad. Los profesionales repartieron ilusión y regalos en el área pediátrica del centro con motivo de las fechas navideñas.

Como es habitual, los efectivos de extinción de incendios hicieron una vistosa entrada desde la calle Joaquín Costa, accediendo al patio interior en uno de sus camiones. A continuación, desplegaron la escalera articulada del vehículo para acercarse hasta el primer piso y entrar por una de las ventanas a la galería del servicio de Pediatría.

Esta iniciativa pone en valor el esfuerzo que efectúan los profesionales sanitarios, voluntarios y docentes para hacer más confortables las estadías e ingresos de los niños en el área pontevedresa.

Los encargados de sacar una sonrisa a los más pequeños del hospital. / Gustavo Santos

La galería, abarrotada de familiares, agradeció la visita solidaria y la convocatoria de una jornada conmemorativa tan próxima a las fechas señaladas navideñas.

Los esperaban con mucha expectación un grupo de niños ingresados que recibieron distintos regalos y pudieron ver los equipos y el material de intervención de estos profesionales.

Asimismo, los integrantes de la Asociación Cultural Deportiva Bomberos de Pontevedra también se acercaron hasta uno de los hospitales de día para visitar a los enfermos.