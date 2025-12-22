«Haz realidad su ilusión» reúne juguetes para niños sin recursos

El IES Illa de Tambo fue escenario de la gala benéfica «Haz realidad su ilusión» que celebra la asociación Botón de Ancla para visibilizar la campaña de recogida de juguetes para niños de familias sin recursos de Marín. El Concello y la Diputación apoyaron este evento que se prolongó durante más de 5 horas.

Numerosos vecinos acudieron a donar juguetes y a disfrutar de las actuaciones de los artistas que desinteresadamente colaboraron con el festival. Éste también incluyó un sorteo de regalos donados por casas comerciales.