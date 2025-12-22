Galicia, unha botica natural
Que cada persoa que teña interese sexa capaz de realizar os seus propios preparados terapéuticos. É u dos obxectivos do libro «Plantas medicinais e remedios curativos da etnobotánica galega», que presentan o antropólogo Rafael Quintía y e a traballadora social e profesora Pilar Silva.
Nun mundo hiperconectado e dixitalizado, sorprende que a solución a moitas das nosas doenzas cotiás segue agardando, silenciosa, á beira dos camiños. Galicia non é só unha paisaxe; é, en palabras dos expertos, unha auténtica «botica natural». Esta é a premisa central do novo libro «Plantas medicinais e remedios curativos da etnobotánica galega», froito de anos de investigación de campo e documental asinada polo antropólogo Rafael Quintía e a traballadora social e docente Pilar Silva.
Lonxe de ser un catálogo de nostalxia, a obra é un exercicio de soberanía na saúde. «A idea do libro é que cada persoa que teña interese sexa capaz de realizar os seus propios preparados terapéuticos», explica Pilar Silva. Para logralo, os autores deseñaron un percorrido completo que vai desde a identificación correcta da especie no monte ou no xardín, ata os procesos de recolección, secado e almacenamento.
Un dos puntos máis innovadores é o tratamento da información. Pilar Silva destaca que o traballo bebe de tres fontes fundamentais: a tradición oral recollida directamente nas aldeas, as fontes bibliográficas históricas, incluíndo os saberes dos mosteiros e a botica vinculada ao Camiño de Santiago, e, finalmente, o aval científico.
«Pasamos todos os remedios polo filtro do que sabemos agora», sinala Silva. Este proceso de cribado permitiu estudar a toxicidade de cada planta e determinar cal é a parte que concentra os maiores principios activos.
Os autores lembran que en calquera paseo por unha contorna próxima, xa sexa no rural ou incluso nas marxes dunha cidade, podemos identificar máis de vinte plantas capaces de propiciar o noso benestar
O resultado son 52 fichas detalladas e máis dun cento de remedios que o lector pode aplicar na actualidade sen riscos, recuperando o uso de plantas que nos acompañaron durante séculos en procesos de convalecencia e benestar.
Durante o proceso de recollida de datos, os autores asombráronse coa pervivencia deste saber, a pesar da crecente desconexión co rural. Unha das sorpresas máis gratas foi a riqueza terminolóxica: unha mesma planta pode recibir ducias de nomes distintos segundo a comarca, o que reflicte unha relación íntima e única entre o pobo e a súa flora.
Asemade, o libro tamén funciona como un espello da nosa propia evolución como sociedade. Nel recóllense remedios para doenzas que hoxe son case anecdóticas, como as lombrigas (cocas) nas crianzas, que noutro tempo foron unha preocupación constante nas casas galegas. «As plantas acompañáronnos e séguennos acompañando para as doenzas do día a día», recorda a coautora.
Aínda que o libro xa está nas mans do público, os seus autores prefiren velo como un «punto e seguido». A etnobotánica é unha materia viva, un coñecemento que, se non se rexistra e se practica, corre o risco de marchar coas últimas xeracións que gardan o segredo do herbario na memoria.
Quintía e Silva convidan a camiñar por Galicia con outros ollos. Porque, como din, en calquera paseo por unha contorna próxima, xa sexa no rural ou incluso nas marxes dunha cidade, podemos identificar máis de vinte plantas capaces de propiciar o noso benestar. Só hai que saber miralas, entendelas e, sobre todo, respectalas.
