Esposición de Gonzalo Varela desde el viernes
El Palacete das Mendoza abre el viernes día 26 la exposición «Figuras, paisaxes e soidade», de Gonzalo Varela. La muestra, que está protagonizada por dibujos, pinturas, figuras ey retratos do artista, estará abierta hasta el 18 de enero de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 hotras los sábados y de 10.00 a 14.00 horas los domingos. Cierra los días 24, 25, 31 de este mes y el 1 y 6 de enero.
