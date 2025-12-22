Encuentran el cadáver de una mujer ahogada en un lavadero de Marín

El cadáver de una mujer ha sido localizada en un lavadero de Marín. El 112 atribuye el fallecimiento a un ahogamiento.

El hallazgo, a las 13,30 horas de este lunes. se produjo en el lugar de O Pozo, en la parroquia marinenses de San Tomé de Piñeiro

Fue un familiar el que avisó al 112 e indica que el cuerpo estaba accesible.

Se movilizó al 061, a la Policía Local de Marín y a los Bomberos de Pontevedra para rescatar el cadáver

Se investigan ahora las causas de su muerte