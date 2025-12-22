Encuentran el cadáver de una mujer ahogada en un lavadero de Marín
R. P.
Pontevedra
El cadáver de una mujer ha sido localizada en un lavadero de Marín. El 112 atribuye el fallecimiento a un ahogamiento.
El hallazgo, a las 13,30 horas de este lunes. se produjo en el lugar de O Pozo, en la parroquia marinenses de San Tomé de Piñeiro
Fue un familiar el que avisó al 112 e indica que el cuerpo estaba accesible.
Se movilizó al 061, a la Policía Local de Marín y a los Bomberos de Pontevedra para rescatar el cadáver
Se investigan ahora las causas de su muerte
