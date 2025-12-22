Cuarenta y cinco series del 60.649, un quinto premio, dejan 2,7 millones en Pontevedra

La administración de lotería número 1 de Pontevedra ha repartido este lunes 2,7 millones de euros por los 450 décimos (45 series) que vendió del 60.649, uno de los quintos premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

«Aquí se repartió hace un montón de años, pero ya hace mucho, ya nos tocaba, de verdad que sí», ha subrayado la titular de este despacho, Celia Portela.

Asegura que llevaban casi tres años sin dar un premio importante, «estábamos como olvidadas», reconoce, por lo que ha mostrado su alegría por repartir estos casi tres millones.

Todos los décimos se han vendido en ventanilla, ha señalado Portela, y muchos de ellos han sido repartidos entre los empleados de la empresa Moncho Logística de Refrigeración, antes Frutas Moncho, ubicada en el polígono de Barro. Concretamente, la empresa compró 320 decimos de los 450 despachados por la administración. Su propietario asegura qeu los regaló todos, entre clientes y proveedores.

La lotera confiesa que «ahora mismo no tenemos, de verdad, conciencia de todos los premiados», si bien intuye que buena parte de los décimos se los han llevado «vecinos».

«Ojalá le pudiéramos dar un poquito a cada persona porque sería genial», ha señalado Celia Portela, emocionada tras abrir una botella de sidra entre los asistentes.

Además de estos 45 décimos en Pontevedra, otros diez boletos, una serie entera, se ha vendido en Sanxenxo, concretamente en la administración de lotería número 1.

Desde ese despacho aseguran que, previsiblemente, fueron comprados por turistas porque, según estiman, se habrían repartido todos durante los meses de verano.

El propietario de la administración, Cholo Moldes, admite que «no tengo ni idea» de quienes pueden ser los agraciados, pero sospecha que los décimos se vendieron en verano, cuando miles de turistas visitas la localidad.

Por su parte, el Café Quico, de la plaza de Ferrrol de Cuntis, repartió 50.000 euros por un décimo del tercer premio, el 90.693. Su propietario, José Touriño, mostraba su satisfacción, aunque solo sea un décimo: «Todo o que veña é bo». Recuerda que en 2019 ya repartió cinco millones en un quinto premio en 2019.