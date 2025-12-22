Condenado a 21 años un pontevedrés por golpear y agredir sexualmente en varias ocasiones a su pareja

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 21 años de prisión a un vecino de la ciudad de Pontevedra por la comisión de dos delitos de agresión sexual, dos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y uno de coacciones leves sobre su pareja. El tribunal lo absuelve del delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer por el que también venía siendo acusado.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los magistrados explican en la sentencia que el investigado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante un año, periodo en el que se produjeron los hechos.

En uno de los episodios, le propinó diversas patadas y puñetazos por el cuerpo y la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, “desde una posición dominante como varón”.

En otra ocasión, tras agredirla y golpearla, la expulsó de su propio piso “vestida únicamente con una camiseta, impidiéndole la entrada a la vivienda y teniendo esta que pedir auxilio a una vecina”, quien le prestó el teléfono para llamar a la policía.

El tribunal fundamenta su resolución principalmente en la declaración de la víctima, valorada cómo “coherente y persistente”, y considera que esta aparece reforzada por las declaraciones de los testigos y de los agentes policiales, que confirman el estado de la mujer y las circunstancias posteriores a las agresiones.

Entre los hechos probados se detalla que el acusado "mantuvo una relación sentimental de aproximadamente un año de duración" con la mujer y durante "dicha relación convivieron mayoritariamente en el domicilio de la madre del hombre y, poco antes de terminar la relación, en el piso de ella en Pontevedra".

Añade que en "la mañana del 21 de agosto de 2022, el acusado acudió al domicilio de los padres de la mujer, donde ella había pasado la noche y se hallaba sola. Una vez en el interior de la vivienda, desde una posición dominante como varón y en la creencia de que la mujer ha de satisfacer los deseos sexuales del hombre, dijo a su pareja que la quería follar porque había sido puta y era lo que ella quería y tras agarrarla con fuerza estando ella sobre la cama y a pesar de que ella trató de defenderse, le propinó diversas patadas y puñetazos por el cuerpo y la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad".

Finalizado el acto sexual, "ambos discutieron y forcejearon, marchándose él del domicilio y regresando al cabo de unas horas durante las que llamó insistentemente a Carla diciéndole que tales hechos no volverían a suceder y para que le permitiese entrar de nuevo a la vivienda, a lo que aquella finalmente accedió".

Cinco días después, en el piso de la mujer "donde convivían ambos estuvieron bebiendo alcohol y consumiendo cocaína y, en un momento dado, el hombre, nuevamente desde su concepción de cosificación sexual de la mujer, dijo a Carla “vas a follar puta porque yo quiero”, le arrancó la ropa y la forzó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Para llevar a cabo dichas acciones y aunque la víctima trató de defenderse golpeando y arañando al varón, este doblegó su voluntad propinándole patadas y puñetazos estando ella sobre la cama y llegando a romper una lama del somier de la fuerza empleada".

Tras estos hechos, la mujer "trató de echarle del domicilio y él le dijo que volvería a por ella por ser mala puta, la golpeó y la expulsó de su propia vivienda vestida únicamente con una camiseta, impidiéndole posteriormente la entrada y viéndose obligada a pedir auxilio a una vecina que le prestó su teléfono desde el que pudo alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tras la llegada de la Policía al inmueble, el hombre se negó a abrirles la puerta y a atenderles, despreocupándose por el estado de su pareja".

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió diversas lesiones consistentes de las que fue atendido primero en el PAC de A Parda y después en el Hospital Provincial de Pontevedra. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el TSXG.