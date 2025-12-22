Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concerto solidario dos Coribantes o sábado

Os Coribantes de Buchabade ofrecerán o sábado 27 de decembro ás 20:00 horas no auditorio do Centro Príncipe Felipe un concerto solidario a favor de Manos Unidas. As entradas cun prezo de 6 euros, pódense adquirir en Coribantes de Buchabade, Manos Unidas, Musical Pontevedra ou tamén o mesmo día do concerto.

