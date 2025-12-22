El Concello reubicará sus servicios técnicos tras concluir las obras de la sede de Churruchaos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó este lunes las obras del edificio administrativo de Churruchaos, una rehabilitación a la que señaló como ejemplo de una acción política que apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y el apoyo a lo local, a los concellos “porque llegan más directamente a las personas”.

Acompañado por el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, Blanco destacó que Pontevedra avanza hoy con una intensidad renovada gracias a un Ejecutivo central que "la empuja con fuerza, con hechos y con inversiones sin precedentes".

La rehabilitación integral del edificio municipal ha recibido una inyección estatal de 776.000 euros, cubriendo más de la mitad de un presupuesto total, que ronda los 1,5 millones. Sin embargo, para Pedro Blanco, la cifra es secundaria frente al objetivo estratégico: "La recuperación de este inmueble es el ejemplo de un modelo de país que apuesta por la eficiencia, por la sostenibilidad y por poner los edificios públicos nuevamente al servicio de la ciudadanía".

Tras la recuperación, el edificio del centro histórico albergará servicios técnicos municipales, entre ellos los de Arquitectura, Patrimonio e Ingeniería. Varios de ellos estaban ubicados hasta ahora en la Casa Consistorial y sus profesionales verán sensiblemente mejorado su escenario de trabajo en ámbitos como la accesibilidad, iluminación natural, eficiencia energética etc.

Esta actuación se enmarca en el PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos), un plan que en Galicia ya moviliza más de 50 millones de euros en 49 proyectos estratégicos. Solo en la ciudad del Lérez, el Estado ha destinado 3,5 millones de euros para tres acciones: además de Churruchaos, la conversión del antiguo conservatorio en un polo de economía social y las mejoras en el CEIP Daría González García, según detalló Pedro Blanco.

Éste aprovechó para poner perspectiva a la relación entre Madrid y Pontevedra. Según los datos facilitados, el Gobierno de España ha invertido o comprometido más de 175 millones de euros en la ciudad desde el año 2018. Una cifra que Blanco calificó de "hito histórico" y que demuestra que "nunca antes se había escuchado tanto la voz de Pontevedra en la Moncloa".

Por su parte, Fernández Lores reconoció su satisfacción con la renovación del edificio “que tenía unas características complejas” y hoy está completamente transformado. “Hay un antes y un después en los edificios administrativos municipales”, señaló antes de destacar el positivo impacto del PIREP en la recuperación de inmuebles históricos. Sin esta aportación, explicó, “sería imposible que el Concello” acometiese en solitario proyectos como los de Churruchaos o el antiguo conservatorio.

El regidor también explicó que los fondos del EDIL están ya consignados. Son 8,7 millones de fondos europeos gestionados también por el Gobierno español, que con la aportación municipal llegarán a los 14,5 millones y que “van a significar actuaciones que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos”.

Sombras en la gestión provincial

No todo fueron celebraciones. La Delegación del Gobierno en Galicia lanzó esta mañana un aviso respecto a la restauración de los edificios históricos del Museo de Pontevedra, proyecto que cuenta con una ayuda adjudicada de 3 millones de euros. Advirtió que la gestión de la administración provincial podría poner en riesgo la ejecución de la obra, en contraste con la fluidez que Blanco y Lores visibilizaron en la colaboración con el consistorio pontevedrés.

La visita concluyó con un mensaje de continuidad. Con la hoja de ruta del Plan de Recuperación a pleno rendimiento, el Gobierno central reafirma su intención de seguir utilizando la inversión pública no solo como motor económico, sino como la "llave" para hacer de las ciudades gallegas espacios más habitables y preparados para los retos climáticos del futuro.

Con respecto a otros proyectos del Estado en Pontevedra hoy paralizados, Pedro Blanco indicó que el paseo a Marín “exige requisitos que son complicados desde el punto de vista técnico, pero no renunciamos a culminar” una obra hoy a medio hacer. “Se está trabajando en esa segunda parte del paseo, que está comprometida con el Concello”.

Pedro Blanco: "El nudo de Bomberos también es un compromiso del Gobierno de España y a buen seguro en pocas fechas lo tendremos ultimado”

Con respecto a la A-57, “inauguramos la primera parte y la segunda, que efectivamente hay unanimidad sobre desestimar esas dos fases que faltan, y se está estudiando por parte del ministerio”. Blanco confía en que la administración central sea “absolutamente sensible” a las peticiones vecinales y del Concello, que pidió por unanimidad que no se ejecutase. “Es un proyecto que estaba hecho por el anterior Gobierno, de Rajoy y Ana Pastor, y nosotros hicimos esa segunda parte pero esa segunda y tercera parte que se solicita que no se haga lo vamos a analizar y vamos a dar una pronta respuesta de esa petición”.

En lo que atiene al nudo de Bomberos, recordó “cuando se hicieron los estudios geológicos más detallados nos dimos cuenta de que era necesario un nuevo proyecto y se está trabajando en él… El nudo de Bomberos también es un compromiso del Gobierno de España y a buen seguro en pocas fechas lo tendremos ultimado”. No obstante, no quiso comprometer fechas.

El alcalde intervino en este punto para hacer votos porque tanto el paseo a Marín como el nudo de Bomberos “sean pronto una realidad”. Respecto a la A-57 demandó su conexión con la AP-9. Sin ese vial “su uso lo es práctico, y no resuelve uno de los problemas importantes, sacar los vehículos de A Reigosa y O Campiño”, afirmó.