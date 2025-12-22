El Concello de Poio reforzará las señales y la vigilancia del tráfico en A Caeira tras las quejas vecinales

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, ha mantenido este lunes una reunión con varios vecinos de A Caeira con el objetivo de escuchar de primera mano sus preocupaciones ante los desvíos programados durante las obras de transformación de la PO-308 en la Avenida da Barca. Estos vecinos presentaron hace unos días 115 firmas para denunciar la inseguridad vial y ciudadana que provoca el constante paso de coches y camiones por la zona residencial.

Estos desvíos volverán a mediados de enero, ya que desde la pasada semana se restableció la circulación normal en A Barca al parar las obras por las vacaciones navideñas del sector de la construcción.

Durante el encuentro, Moldes "reconoció que este tipo de actuaciones suelen generar molestias e inconvenientes en el día a día, pero hizo un llamamiento a la paciencia y comprensión de la ciudadanía, subrayando que se trata de una obra muy necesaria que tendrá un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de todo el vecindario", sehgún explica el gobierno local.

Con todo, se comprometió a aprovechar el parón de las obras durante las fiestas de Navidad para reforzar la señalización en la zona y, una vez que se retomen los desvíos a partir de 12 de enero , reforzar también la vigilancia en el lugar. En este sentido, el alcalde recordó que el plan de tráfico "es un documento vivo que puede ir registrando modificaciones para adaptarlo en todo momento a minimizar las molestias entre el vecindario".