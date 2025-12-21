Los vecinos de Caroi estrenan su renovada Casa do Pobo
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade inauguró ayer las obras realizadas en la Casa do Pobo de Caroi para la mejora de su eficiencia energética. Para su ejecución, la Diputación aprobó una aportación de cerca de 40.000 euros con cargo a la línea de inversiones del Plan +Provincia, que permitió financiar parte de las obras de mejora de la antigua Casa-Escola de Caroi reconvertida ahora en centro sociocultural para los vecinos.
Los trabajos permitieron resolver algunos de los problemas que presentaba la edificación, como las filtraciones y humedades de la fachada sur, las carencia en las carpinterías las manchas de humedad por condensación, la falta de instalación térmica o la obsolescencia del sistema de depuración de aguas.
