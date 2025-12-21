Triunfo granate de oficio (0-1) en Barakaldo

El Pontevedra despidió el año en Barakaldo en un duelo de máximo nivel. Los locales arrancaron el choque con total protagonismo. Edu Sousa tuvo que ponerse el mono de trabajo desde bien pronto en la despedida del año de los de Rubén Domínguez. El guardameta tudense fue uno de los más destacados de la primera mitad con varias paradas de mérito.

Los granates supieron aguantar los primeros golpes gualdinegros y, una vez más, demostraron su capacidad competitiva adelantándose recién cumplido el primer cuarto de hora de juego. Tras un pase de fantasía del mago vigués, Yelko Pino, que encontró a Eimil en profundidad, el lateral conectó con Compa para que el delantero cesureño abriese la lata.

Marcando por segundo partido consecutivo, Alex Comparada lideró el triunfo lerezano en la primera parte. A pesar del gol, ambos conjuntos siguieron apostando por un duelo de ida y vuelta, con ocasiones para los dos equipos. La recta final de los primeros 45 minutos acumuló toda la polémica, con una amonestación para cada bando y un posible penalti sobre Compa que, tras la revisión, el colegiado del encuentro, decidió continuar y mandar a los futbolistas a vestuarios.

Para la segunda parte, el técnico ourensano optó por sustituir al amonestado Eimil, dando entrada a Expósito en el lateral diestro. Durante el arranque del segundo tiempo, ninguna de las dos escuadras dio su brazo a torcer. De los locales, el más destacado, sin duda, fue el futbolista canario Saliou Mandiang, que se convirtió en un puñal por el flanco diestro.

En el tramo final del partido, el ritmo bajó considerablemente a pesar del carrusel de sustituciones en ambos equipos. El Pontevedra supo gestionar el paso de los minutos para mantener su ventaja y llevarse los tres puntos de Lasesarre. Sin hacer mucho ruido, los granates sumaron la tercera victoria seguida con un gran Edu Sousa bajo palos, Compa que sigue de dulce de cara a portería y Garay que volvió a vestirse de corto tras su lesión.