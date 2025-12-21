Tres décadas de un belén que es un tesoro

Eran mediados de la década de los 90 cuando la auxiliar de Enfermería del Hospital Provincial Ángeles Gutiérrez Cotarelo decidía recuperar una tradición de este centro sanitario: el belén navideño, que se había dejado de montar tiempo atrás con la marcha de la comunidad religiosa de monjas. Desde entonces no ha faltado ni un solo año en el que esta instalación reciba a los pacientes y familiares del histórico centro sanitario, ni siquiera ahora, cuando Ángeles sigue acudiendo a organizarlo puntualmente cada mes de diciembre pese a estar jubilada.

«Mis padres siempre montaban un belén en casa y a mí me gustaba mucho. Yo sabía que las monjas del hospital lo hacían, pero al irse ellas, claro, se perdió la tradición, así que un día me puse manos a la obra», cuenta esta sanitaria retirada.

Era aproximadamente el año 1995 y ella trabajaba en el área de Cuidados Paliativos. «Empecé haciendo unas casitas de cartón, que todavía utilizo, y las primeras figuras fueron unos Reyes Magos que me trajo Victoriano, un paciente», recuerda emocionada.

Y es que el gran valor de este belén es ese: que muchas de las figuritas que tiene (más de 300), así como otros elementos, fueron aportados por «pacientes que ya no están», porque la voz se fue corriendo entonces. «Para mí es como un tesoro, una custodia», reconoce Ángeles.

Poco a poco la estructura fue creciendo, hasta convertirse en lo que es ahora, un belén de una dimensión interesante. «Algunas de las figuras son de mi contribución, ya que fueron robando muchas», dice apenada, por el valor sentimental que tenían para ella.

Por el momento, su idea es continuar dando forma a esta iniciativa cada año pese a su jubilación, ya que ni siquiera en el de la pandemia falló: «Porque en aquel momento aún no decretado el confinamiento».

Hay que puntualizar que el belén comenzó montándose en la zona de Paliativos, que era donde ella trabajaba, «pero un día un gerente del área sanitaria me dijo que lo llevar al hall, que merecía la pena que se viese más».

El paisaje (casitas, montañas, etc...) se guardan de año en año en la zona de museo del Hospital Provincial, mientras que las figuritas las custodia Ángeles en su casa.

Para ella, este belén, además de ser el recuerdo de todos aquellos pacientes a los que trató y cuidó en sus últimos días, es un guardián de vida en su familia. «Una vez ocurrió una cosa que no se me olvidará jamás y que para mí tuvo un gran significado. Uno de los días en los que mi marido vino a acompañarme mientras montaba el belén, le dio una angina de pecho y un infarto. Se actuó muy rápido y se le salvó la vida. Si no hubiera venido conmigo al hospital hubiera estado en casa y hubiera fallecido solo. ¡Cómo no voy a querer yo a este belén! Mientras pueda, seguiré haciéndolo cada año», concluye agradecida.