Treinta años de revolución musical

Hace tres décadas, un joven Carlos Núñez colaboraba con los Chieftains cuando decidió reunir a artistas como reunió a Luz Casal, a , Dulce Pontes o las Pandereteiras da Costa da Morte para demostrarle al mundo que la música gallega no era una pieza de museo, sino una forma de expresión viva, capaz de dialogar con el flamenco, el rock o la tradición cubana. Fue en el disco «A Irmandade das Estrelas», y ayer el Pazo da Cultura fue escenario del revivir de aquel chispazo que cambió la percepción del folk fuera de nuestras fronteras.

El concejal de Cultura Demetrio Gómez destacó que no había mejor forma de cerrar un año cultural intenso que volviendo a la raíz. Y Carlos Núñez regresó para, en un momento de cambio tecnológico vertiginoso, reivindicar la «tecnología humana».

Aquel disco se grabó al 100% en acústico, aceptando el error como parte de la belleza. Fue una magia orgánica que se replicó en el concierto con una mezcla generacional: músicos históricos que grabaron el álbum original compartieron partituras con jóvenes de apenas 20 años que ni siquiera habían nacido cuando las versiones de Negra Sombra o Lela conmovieron al país.

El concierto contó además con un apoyo local de excepción. El grupo de música tradicional del campus de Pontevedra, con sus seis integrantes dirigidos por la gaiteira Marina Fernández Vigo, y la banda ferrolana Agarimo de Catabois, escoltaron al gaitero vigués. Tampoco faltaron colaboraciones históricas sorpresa.

Se trató de la tercera ocasión en la que Núñez invita a aulas y grupos de la Universidad de Vigo, con consolidando una estructura que une la academia con los grandes escenarios profesionales.

El público disfrutó de un espectáculo de soberanía. En palabras del propio artista, ni la electrónica ni la inteligencia artificial podrán superar nunca la «perfección de la emoción humana». Es el regreso a lo esencial: al aire que pasa por la madera de la gaita, al roce de las manos sobre el cuero de la pandereta y a la vibración compartida con un auditorio que disfrutó de la mejor música.