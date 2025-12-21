Sanxenxo pone en marcha su nave de servicios de Nantes

Los servicios municipales de Obras, Jardines, Electricidad y Playas han comenzado el traslado a su nueva sede, una nave de 3.800 metros cuadrados ubicada en el parque empresarial de Nantes que permite centralizar estos departamentos y ahorrar 40.000 euros al año por el alquiler del almacén. «Esta nova edificación permítenos unha mellor distribución e organización do material e do traballo», asegura el concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres.

La nave se sustenta mediante pilares de hormigón prefabricado sobre los que apoyan cerchas a dos aguas prefabricadas. La cubierta de la nave es de estructura prefabricada como soporte de la cobertura de paneles sándwich que actuarán de aislamiento. Las fachadas se resuelven mediante paneles de hormigón armado prefabricados e incorporan una coronación trasventilada con paneles metálicos y paneles con elementos translúcidos de policarbonato celular y aislamiento intermedio. El edificio cuenta con paneles solares con el objetivo de que sea un edificio sostenible y ecoeficiente. El exterior dispone de un aparcamiento y un jardín. El acabado se resolverá con hormigón pulido y gres antideslizante para los cuartos húmedos. La tierra extraída en la parcela será reutilizada en el acondicionamiento del entorno de la nave.