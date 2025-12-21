Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recogida solidaria de juguetes en Vilaboa

Emerxencias Protección Civil Vilaboa, en colaboración con la parroquia de San Martiño, impulsan una recogida solidaria de juguetes para que ningún niño se queden sin su regalo. Se pueden donar juegue nuevos o usados, pero no rotos o quebrados, en las dependencias del Concello, en la carretera vieja de Paredes, de viernes a domingos de 18.00 a 21.30 horas, o bien llamando al teléfono 607966248.

