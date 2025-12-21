Recogida solidaria de juguetes en Vilaboa
Emerxencias Protección Civil Vilaboa, en colaboración con la parroquia de San Martiño, impulsan una recogida solidaria de juguetes para que ningún niño se queden sin su regalo. Se pueden donar juegue nuevos o usados, pero no rotos o quebrados, en las dependencias del Concello, en la carretera vieja de Paredes, de viernes a domingos de 18.00 a 21.30 horas, o bien llamando al teléfono 607966248.
- El Sergas debe indemnizar a un niño de 11 años que sufrió una fractura de cráneo en una radiografía en Pontevedra
- El BNG expulsa a un concejal de Moraña por una denuncia de violencia machista
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- La variante de Alba tendrá un puente de 242 metros sobre la AP-9 y el tren
- Ence anuncia un principio de acuerdo con los sindicatos sobre su plan de despidos en Pontevedra
- El edil de Moraña expulsado del BNG por supuesta violencia machista cesa en su cargo en CIG-Ensino y deja el sindicato
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- La memoria de luz de Pontevedra