Poio y Marín celebran hoy sus papanoeladas moteras

El espíritu de la Navidad recorre hoy los concellos de Poio y Marín mediante una nueva edición de sus papanoeladas moteras.

La asociación A Rosa dos Ventos fue la encargada de organizar la celebración que tendrá lugar a lo largo de las carreteras de Poio, donde se prevé una participación estimada de 350 personas. La ruta establece su punto de salida a las 17.00 horas desde A Reiboa, en San Xoán, y recorrerá todas las parroquias del municipio, donde no faltarán la música, los caramelos, los premios y la animación. Además, se hará una parada en Combarro, para seguir contagiando la ilusión y la magia navideña entre los vecinos.

Por su parte, la papanoelada motera de Marín está organizada por Galicia Solidarios, por lo que cada participante podrá llevar algún alimento no perecedero para ayudar a una asociación benéfica. Dará comienzo a las 12.00 horas desde la Praza de España, enfrente de la Escuela Naval y recorrerá varias calles de la ciudad, terminando en la Alameda.

Por último, el Concello de Ponte Caldelas decidió aplazar su papanoelada motera prevista para ayer al próximo sábado 27 de noviembre, a las 16.00 horas.