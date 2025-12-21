«PescadeRías, de onde senón?», lanza el choco de Cambados desde Pontevedra
El sello de calidad de la Consellería do Mar recuerda que el cefalópodo se encuentra en plena temporada
Resulta especialmente recomendable en esta época del año
La marca «PescadeRías, de onde se non?», lanzada en 2008 por la Consellería do Mar para promocionar y defender los pescados y mariscos procedentes de la flota artesanal gallega, apuesta por el choco, jibia o sepia.
Lo hace aprovechando que se encuentra «en plena temporada» y, quizás, en su mejor momento, de ahí que sea uno de los productos de calidad que vale la pena consumir en esta época del año.
Para darlo a conocer, el sello que ampara a los productos procedentes de la flota artesanal para que puedan ser «claramente diferenciados, dentro de la variada oferta que presenta un mercado cada vez más globalizado y con una amplia variedad de productos, recurre a una de las lonjas más importantes de Galicia para dicho cefalópodo.
Proximidad y confianza
Lo hace utilizando como escaparate el Mercado de Pontevedra, uno de los puntos de venta de proximidad y confianza en los que puede encontrarse el choco más fresco.
De este modo, «PescadeRías, de onde se non?» anima a los consumidores a buscar el distintivo que caracteriza a esta marca y se expone junto a los mejores productos pesqueros para que puedan ser distinguidos con facilidad en el mercado.
Productos etiquetados que son para el consumidor «una garantía de frescura y calidad, de respeto al medio ambiente y de aplicación de unas prácticas higiénicas y de manipulación adecuadas por parte de las empresas que los ponen en el mercado», destacan desde la Xunta de Galicia.
Tras permanecer en veda en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo desde el 28 de julio al 31 de octubre, en lo que va de campaña pueden haberse subastado ya en Galicia alrededor de 50 toneladas de este cefalópodo por importe de casi medio millón de euros.
Los datos provisionales hablan de 45 toneladas y 400.000 euros, correspondiendo la mayor parte, precisamente, a la «rula» de Cambados, con alrededor de 14 toneladas y 115.000 euros, tras marcar un precio máximo de 15 euros por kilo.
A 20 euros, más IVA
Cotización superada en la de Vigo, donde llegó a los 20 euros por kilo en lo que va de temporada, que arroja un resultado provisional de 10 toneladas (94.000 euros).
A continuación se sitúa la lonja de Ribeira, con 6 toneladas y 58.000 euros, seguida por la de A Coruña, con más de 3 toneladas y 23.000 euros, Rianxo, con cantidades similares y O Grove, con dos toneladas y media de choco que generaron más de 20.000 euros, tras marcar un precio máximo de 18 euros por kilo.
Cangas, Portonovo, Bueu, Marín y Baiona son otros puertos en los que se descargó choco desde el pasado 1 de noviembre.
Atendiendo a lo que esta especie supone en cada ría, decir, que desde que se superó la veda, la de Arousa despachó más de 25 toneladas (220.000 euros), la de Vigo ronda las 12 toneladas (111.000 euros) y la de Pontevedra colocó en el mercado un par de toneladas de choco (16.000 euros).
Una larga lista de lonjas, cofradías, depuradoras, distribuidores y conserveras
La marca «PescadeRías, de onde se non?», puesta a disposición del sector pesquero para diferenciar la frescura y calidad de su producto y «hacer publicidad de su buen hacer en el trabajo, que es el mejor aval para la continuidad y el futuro de su actividad», incorpora como firmas certificadas a decenas de lonjas y centros de primera venta autorizados, centros de depuración, expedición y cetáreas, distribuidores de productos de la pesca y marisqueo y empresas de transformación.
En la provincia de Pontevedra aparecen, por ejemplo, la cofradía de pescadores de Vigo, Cíes Artesanais S. Coop. Galega, las lonjas de A Guarda, A Illa, Aldán-Hío, Arcade, Baiona, Lonxa de Baixura de Vigo, la de Bueu, Cambados, Campelo, Cangas, Meira Moaña, Portonovo, Redondela, Vilaboa, Vilanova y Vilaxoán.
Entre los centros de depuración y/o expedición pontevedreses destacan Artesa Rías Baixas, Aurelio Silva Ábalo, cofradía San José de Cangas, Cultivos Marinos Vilanova, Horesmar, José María Daporta e Hijos, Laxe de Rons, Majeja Mariscos, Mariscos Calimar, Mariscos Campelo, Daporta SL, Gusbuzo, Mariscos Inés, Mariscos Islas Cíes, Luis Rosales, Malliño, Moluscos Rías Gallegas, Ven do Mar, O Percebeiro, Orixe da Ría y Porto de Cambados SL.
Como empresas de transformación puede citarse a Costas y Miñán, Confraría de Pescadores San Antonio de Cambados, Conservas Antonio Alonso, Conservas Antonio Pérez Lafuente, La Brújula, Los Peperetes, Portomar, Conservera Gallega, Frigoríficos Moldes, Rosa de los Vientos, HQ Seaweed, Mariscos Calimar, Nagober, Peixoto Alimentación y Real Conservera Española, entre otras.
