«PescadeRías, de onde senón?», lanza el choco de Cambados desde Pontevedra

La marca «PescadeRías, de onde se non?», lanzada en 2008 por la Consellería do Mar para promocionar y defender los pescados y mariscos procedentes de la flota artesanal gallega, apuesta por el choco, jibia o sepia.

Lo hace aprovechando que se encuentra «en plena temporada» y, quizás, en su mejor momento, de ahí que sea uno de los productos de calidad que vale la pena consumir en esta época del año.

Para darlo a conocer, el sello que ampara a los productos procedentes de la flota artesanal para que puedan ser «claramente diferenciados, dentro de la variada oferta que presenta un mercado cada vez más globalizado y con una amplia variedad de productos, recurre a una de las lonjas más importantes de Galicia para dicho cefalópodo.

Una vendedora del Mercado de Pontevedra mostrando una caja de choco. / Rafa Vázquez

Proximidad y confianza

Lo hace utilizando como escaparate el Mercado de Pontevedra, uno de los puntos de venta de proximidad y confianza en los que puede encontrarse el choco más fresco.

De este modo, «PescadeRías, de onde se non?» anima a los consumidores a buscar el distintivo que caracteriza a esta marca y se expone junto a los mejores productos pesqueros para que puedan ser distinguidos con facilidad en el mercado.

Productos etiquetados que son para el consumidor «una garantía de frescura y calidad, de respeto al medio ambiente y de aplicación de unas prácticas higiénicas y de manipulación adecuadas por parte de las empresas que los ponen en el mercado», destacan desde la Xunta de Galicia.

Tras permanecer en veda en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo desde el 28 de julio al 31 de octubre, en lo que va de campaña pueden haberse subastado ya en Galicia alrededor de 50 toneladas de este cefalópodo por importe de casi medio millón de euros.

Subasta de choco en la lonja de Cambados. / M. Méndez

Los datos provisionales hablan de 45 toneladas y 400.000 euros, correspondiendo la mayor parte, precisamente, a la «rula» de Cambados, con alrededor de 14 toneladas y 115.000 euros, tras marcar un precio máximo de 15 euros por kilo.

A 20 euros, más IVA

Cotización superada en la de Vigo, donde llegó a los 20 euros por kilo en lo que va de temporada, que arroja un resultado provisional de 10 toneladas (94.000 euros).

A continuación se sitúa la lonja de Ribeira, con 6 toneladas y 58.000 euros, seguida por la de A Coruña, con más de 3 toneladas y 23.000 euros, Rianxo, con cantidades similares y O Grove, con dos toneladas y media de choco que generaron más de 20.000 euros, tras marcar un precio máximo de 18 euros por kilo.

Una clienta ante un puesto con choco. / Rafa Vázquez

Cangas, Portonovo, Bueu, Marín y Baiona son otros puertos en los que se descargó choco desde el pasado 1 de noviembre.

Atendiendo a lo que esta especie supone en cada ría, decir, que desde que se superó la veda, la de Arousa despachó más de 25 toneladas (220.000 euros), la de Vigo ronda las 12 toneladas (111.000 euros) y la de Pontevedra colocó en el mercado un par de toneladas de choco (16.000 euros).