Las cuatro películas que marcaron la carrera de Celso Bugallo

El cine español llora la pérdida este domingo de Celso Bugallo Aguiar a los 78 años. Tras una dilatada trayectorial teatral, con 52 años dio el salto a la gran pantalla, donde destacó en varias películas que acabaron marcando su carrera actoral, entre ellas: 'La lengua de las mariposas', 'Los lunes al sol', 'Mar adentro' y 'El buen patrón'.

En 1999, José Luis Cuerda confió en su talento para encarnar al párroco en 'La lengua de las mariposas'. «El director vio mi fotografía en la Asociación de Actores de Santiago y pensó que esa cara debería ser la del cura de su película. Fue una auténtica suerte», llegó a afirmar el propio artista en una entrevista publicada en FARO.

Tres años más tarde, apareció en 'Los lunes al sol' (Fernando León de Aranoa), en la que se integró en la figura de Amador, un hombre que fue abandonado por su mujer y se dio por derrotado en la vida.

'Mar adentro', del 2004, fue el filme que lo catapultó. Se hizo con el goya al mejor actor de reparto por su papel de José Sampedro -el hermano del protagonista, Ramón, en el cuerpo de Javier Bardem- en un título que consiguió en conjunto 38 premios y 58 nominaciones. Entre esta lista, todo un Óscar a la mejor película extranjera.

Bugallo regresó en 2022 a la sala de los afamados premios nacionales del séptimo arte tras ser nominado de nuevo a mejor actor de reparto, esta vez por 'El buen patrón', también con Bardem como estrella principal, aunque finalmente no se lo llevó.

Además, interpretó otros personajes en numerosas series de televisión, desde la gallega 'Mareas vivas' a 'Fariña' y 'El caso Asunta'.