Obras de + Escénicas en Cuntis y Barro
El circuito provincial + Escénicas propone el próximo día 23 espectáculos para todos los públicos en Cuntis, con la obra «Superheroe» del payaso Fran Rei, y Barro, con el espectáculo «Molto barroco» de la compañía Píscore Teatro. Las funciones están programadas, respectivamente, a las 17,30 horas en la Casa da Cultura Roberto Blanco Torres y a las 20 en el Pazo Municipal de Barro.
