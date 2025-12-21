La nieve envuelve las montañas de A Lama

Las montañas de A Lama, cúspide de la comarca de Pontevedra, amenecieron este domingo cubiertas de una fina capa de nieve. La nevada cayó poco antes del amanecer, cuando los termómetros marcaban 0º.

Para la jornada de hoy, en el área de Pontevedra se producirán tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde.

Como prueba la nevada en A Lama, desde primera hora se registrarán temperaturas muy bajas, desde los 0 grados del amanecer hasta 4 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 98% en algunos momentos del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 13 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente durante las tormentas.