Mejoras en las piscinas de Campo Lameiro
La Diputación destinará 86.000 euros a la adaptación de las instalaciones y el entorno de las piscinas municipales de Campo Lameiro. 3.000 euros se destinarán s la redacción del proyecto y otros 83.000 a la ejecución de la obra, que incluirá la impermeabilización de los vestuarios, los pavimentos y firmes de las piscinas y la instalación de nuevas duchas y elementos de cierre de la parcela.
