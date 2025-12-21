Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor, compartirá una charla en la ciudad

El Teatro Principal acoge el jueves 22 de enero la tradicional charla magistral de la persona reconocida por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). En esta nueva edición, quien recibe el Premio Feroz de Honor es la actriz Marta Fernández-Muro, que será la protagonista de dicho coloquio y de un ciclo especial con ‘La comunidad’, ‘Volver a empezar’ y ‘Arrebato’, tres de las películas más importantes de su filmografía.

Esta charla tendrá lugar sobre las 20.45 horas, tras la proyección de la película ‘Arrebato’, de Iván Zulueta. Es un filme «de culto, moderno y posmoderno, que supone toda una experiencia para el espectador». Además, esta obra da nombre a dos de los galardones entregados en la gala: el Premio Feroz Arrebato de ficción y el Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción. Estas categorías reconocen «las obras más radicales», arriesgadas y con mayor perspectiva autoral, tal y como indica María Guerra, presidenta de la AICE, que también acompañará a la actriz en su charla para repasar su carrera, las anécdotas acumuladas a lo largo de su trayectoria y sus trabajos con directores como Mario Camus, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, José Luis Garci, Iván Zulueta o Álex de la Iglesia.

En cuanto al ciclo de proyecciones de sus películas, el sábado 3 de enero a las 19.00 horas se podrá visualizar ‘La comunidad’, que mezcla comedia negra, suspense y acción. Al día siguiente, ‘Volver a empezar’, un drama que narra la historia de un exiliado que regresa a su ciudad natal tras la dictadura. Además, el próximo viernes 26 de diciembre, los asistentes al Teatro Principal podrán ver a la actriz como madre de Raúl Cimas en la serie ‘Poquita fe’.