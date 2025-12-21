Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magia en el local del Ateneo Santa Cecilia

El local del Ateneo Santa Cecilia de Marín será escenario el próximo martes a partir de las 19 oras de una velada mágica a cargo del ilusionista Jorge Lorenzo, que presentará el espectáculo «Imposibles o improbables». La entrada a este espectáculo apto para todos los públicos será libre hasta completar el aforo.

