Intenso domingo en la ciudad para lograr los últimos números del sorteo del Gordo

A solo 24 horas de que los niños de San Ildefonso empiecen a cantar números, el mapa de la fortuna tuvo hoy parada obligatoria en las administraciones de lotería que decidieron aparcar el descanso dominical. Fue la jornada de las devoluciones, de las llamadas de última hora y de las colas de quienes confían en que el azar les aguardaba precisamente en el último minuto.

La mañana soleada, inesperada en este domingo de diciembre, fue la gran aliada de las ventas. Lo confirma Carmela Díaz Lorente, al frente de la administración número 4, que ayer bullía de actividad. «Menos mal que tenemos buen tiempo, porque si no, no habría nadie», confiesa mientras el establecimiento recibe un goteo incesante de clientes. Para ella, abrir hoy no es solo una opción, es una necesidad logística: «Es el último día y hay que devolver hoy. Siempre hay gente que viene en el último momento».

Este año la superstición tiene un número marcado a fuego, el 25. La terminación del año a punto de concluir se ha convertido en el objeto de deseo imposible. «El 25 no lo hay ni por máquina», explican en el mostrador. Junto a él, los clásicos, el 5, el 7 y el 9 encabezan las listas de agotados. En muchos establecimientos, la respuesta es un «no» rotundo ante la búsqueda de ciertas cifras; la suerte ya está repartida o en camino de regreso a la sede central.

En la administración número 5, «El Aviador», el ambiente ha ido de menos a más. Aunque la mañana comenzó tranquila, «la gente debe estar durmiendo todavía», bromeaba a primera hora Rocío, el trasiego de empresas, abonados de toda la vida y jóvenes que buscan su primer décimo fue posteriormente constante, continuando la tónica de una Navidad «en la que se vendió mucho».

La lotería no entiende de edades, pero sí de costumbres: los abonados, esos guardianes del mismo número durante todo el año, son los primeros en asegurar su participación antes de que el resto del papel vuele. Y en el extremo contrario, las loteras confirman que en todas las administraciones «siempre hay gente que espera al último día» para hacerse con su billete.

Venta en «El Aviador», que atiende Rocío. / Gustavo Santos

A mayores, el fenómeno de la Lotería de Navidad no es estacional. En la administración número 9, «Doña Mariquita», regentada por Mari Carmen García, recuerdan que el trabajo empezó mucho antes de que llegara el frío.

«La Navidad no ha sido tan movida como el verano. Los peregrinos del Camino Portugués y la gente que viene de vacaciones ya se llevaron gran parte en julio y agosto», señala Mari Carmen.

Sin embargo, el tirón final de estos días tiene un aliciente extra para «Doña Mariquita»: el eco de premios recientes, en concreto el de 46.651 euros repartido desde esta administración este mismo mes. «La gente ve que damos premios, que tocan aquí, y eso anima», explica la profesional.