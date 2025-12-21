Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Info Rías Baixas», con certificados de calidad

Las oficinas y puntos de información turística de la red provincial «Info Rías Baixas» acaban de recibir la notificación de la renovación de los certificados Q de Calidade Turística. Se trata de las oficinas que ya lo habían conseguido y, a mayores dos lo logran por primera vez: el punto de información turística de Nigrán-Dunas de Gaifar y la Oficina de Turismo de Bueu.

