Identificadas 25 «aglomeraciones urbanas» en la comarca obligadas a tratar todas sus aguas residuales

La Xunta ha identificado en toda Galicia 471 «aglomeraciones urbanas», cien de ellas en la provincia de Pontevedra, obligadas a contar con sistemas propios de recogida y tratamiento de aguas residuales. El objetivo es «garantizar la gestión coordinada de los sistemas de saneamiento y depuración y cumplir las nuevas exigencias ambientales de la UE en este ámbito». Se incluyen en este catálogo a «todas las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes equivalentes, es decir, la suma de la población real más la estacional y las necesidades ligadas a la actividad industrial y empresarial.

En la comarca de Pontevedra forman parte de este listado un total de 25 núcleos en doce municipios, con un reparto muy variado. Así, se considera una única aglomeración el conjunto formado por Pontevedra, Marín y Poio, que suma más de 125.000 habitantes y dependen en buena medida de la depuradora de Praceres. Pero también aparecen lugares de menos de mil habitantes censados. Figura Sanxenxo en su totalidad, pero en Barro aparecen los lugares de Portela y San Antoniño. En Caldas son el casco urbano, más Os Castaños, Feitosa, O Cruceiro, Baltar y Saiar, mientras que Moraña está con su casco urbano, al igual que Cuntis, junto con Hervés. Cachal y Rapeira son los lugares elegidos en Portas y Riomaior en Vilaboa. En Ponte Caldelas son cinco: el casco urbano, Chan do Casal, Cuñas, Buchabade y Vilarchán, y otros cuatro en Cerdedo-Cotobade: A Chan-Carballedo, Cerdedo, Tenorio y Viascón.

La Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga de 2022 establece que la administración hidráulica gallega debe fijar las aglomeraciones urbanas «en las que se estructura el territorio para abordar la gestión de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas de un modo coordinado y eficiente e inscribirlas en un registro que delimite oficialmente estas zonas y recoja los núcleos, las infraestructuras existentes y las administraciones titulares de la gestión de los servicios en cada una de ellas», según recuerda Augas de Galicia, que define la aglomeración urbana como «una zona geográfica en la que el conjunto de núcleos de población y de zonas industriales que, por su propia concentración y actividad, generan una cantidad de aguas residuales que deben ser recogidas y tratadas conjuntamente».

Añade que «esta división territorial desde el punto de vista del saneamiento y de la depuración es imprescindible para poder cumplir con las obligaciones de planificación y control que fija la UE a través de la nueva Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y para dejar claro cuáles son las administraciones responsables de su cumplimiento».

Se apunta que «gracias a esta delimitación territorial y poblacional se podrán planificar mejor las inversiones en materia de saneamiento y depuración, se evitarán posibles sanciones relacionadas con las obligaciones ambientales comunitarias y, además, se tendrá acceso a fondos europeos para cofinanciar la ejecución de infraestructuras hidráulicas clave para la protección del medio ambiente y la salud pública al garantizar aguas limpias en ríos, rías y zonas de baño».