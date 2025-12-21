Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesSegunda Oportunidad al al VolanteDelta Vigo TrenesÉxito Navidad VigoViviendas en GEALotería de Navidad
instagramlinkedin

Se encuentra un vertido de cristales y paneles

Cristales tirados. | FdV

Cristales tirados. | FdV

La asociación Vaipolorío alerta de un vertido de materiales de grandes volúmenes en la vía de servicio del tren de alta velocidad, en el tramo que discurre paralelo al río de Os Gafos, a su paso por Salcedo y Tomeza. Concretamente se trata de paneles publicitarios y vidrios, entre los que se encuentra una puerta de cristal. Vaipolorío ha denunciado los hechos al 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents