Se encuentra un vertido de cristales y paneles
La asociación Vaipolorío alerta de un vertido de materiales de grandes volúmenes en la vía de servicio del tren de alta velocidad, en el tramo que discurre paralelo al río de Os Gafos, a su paso por Salcedo y Tomeza. Concretamente se trata de paneles publicitarios y vidrios, entre los que se encuentra una puerta de cristal. Vaipolorío ha denunciado los hechos al 112.
