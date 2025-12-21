Cuntis, avisado por Hacienda por su desfase presupuestario
REDACCIÓN
El grupo municipal del PP de Cuntis denunció ayer el «nuevo requerimiento remitido por el Ministerio de Hacienda ante la confirmación de otro desfase presupuestario en la liquidación de las cuentas de 2024», por lo que insta al alcalde, Manuel Campos, a «que tome de inmediato medidas de contención porque del contrario la única salida pasaría por recortes de servicios o subidas de impuestos que no estamos dispuestos a tolerar». El PP lamenta que Cuntis «sea uno de los ocho municipios de la provincia con los gastos disparados y a los que el Ejecutivo central le solicita medidas de control». Según la comunicación de Hacienda, «la reactivación de las reglas fiscales tras la pandemia obliga a mantener la estabilidad presupuestaria, pero el gobierno local de Cuntis tiene recurrentemente más gastos que ingresos», denuncia la portavoz del PP, Isabel Couselo, que reitera su rechazo a una posible subida del IBI.
