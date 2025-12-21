La ciudad da la bienvenida al Apalpador
El Apalpador llegó ayer a la ciudad, paséandose por las calles del casco histórico acompañado de los gaiteiros y castañeiros. Es el onceavo año que se celebra esta actividad, a manos de la Asociación de Veciños Eduardo Pondal, que recupera esta figura de la Navidad gallega: el carbonero que en estas fechas baja del monte a apalpar las barrigas de los niños y niñas y a darles castañas. La ruta terminó con una merienda al ritmo de las pandereteras de O Gorgullón.
