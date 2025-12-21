BNG y PSOE alertan del «retraso» de saneamiento del río Lameira «tras 35 meses de obras»

Las obras de saneamiento del río Lameira, en Marín, «tenían un plazo de ejecución de doce meses y ya se cumplen 35, el triple y y ahora el Concello aprueba un añadido al convenio con la Xunta que añade dos años más». Es la advertencia que lanzan BNG y PSOE sobre el «retraso» de esta obra y que genera «preocupación» entre los vecino.

El BNG pide que «se esclarezcan los motivos reales de los retrasos y de que se den explicaciones claras al vecindario, que lleva años soportando las consecuencias de una intervención prolongada y llena de incertidumbres» Recuerda que en el último pleno municipal se debatió «la tercera adenda al convenio de la obra, que implicaría extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, otros dos años de prórroga sobre una actuación que ya acumula retrasos significativos desde su inicio»

La concejala Celia García cuestiona las informaciones de la Xunta que dicen que «el proyecto avanza dentro de los plazos previstos y que los retrasos se explican por el mal tiempo».

El BNG se abstuvo en el pleno «al entender que la obra es necesaria y debe continuar, pero también resulta imprescindible reclamar más rigor, planificación y transparencia en un proyecto que ya debía estar mucho más avanzado. La continuidad de los trabajos hidráulicos y del tanque de tormentas sigue generando preocupación, tanto por su complejidad como por el tiempo pendiente para completarlos».

Más contundente es el portavoz del PSOE Manuel Pazos, que califica la obra de un «despropósito. Lo que debía ser una actuación clave para la mejora ambiental del municipio, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses, lleva ya 35 meses en ejecución y, según las previsiones actuales, no finalizará antes de los 47 meses. Cuatro veces más plazo del inicialmente previsto».

Añade que «lejos de sancionar a la empresa por el enorme retraso, se le premia con más dinero. De esta forma, la obra que tenía un precio inicial de 3,1 millones de euros se le incrementa en otros 465.000 euros adicionales sin que el gobierno haya dado explicaciones claras y convincentes sobre las causas reales de este sobrecoste»

Pazos teme que «tantos retrasos y cambios durante la ejecución acabarán trayendo problemas en la obra, problemas que probablemente descubriremos cuando ya sea tarde para corregirlos», por lo que dice que «exigimos al gobierno de Marín transparencia y explicaciones inmediatas El saneamiento del río Lameira debía ser una oportunidad para mejorar nuestro entorno natural; hoy es, lamentablemente, un símbolo de mala gestión. Los vecinos de Marín merecen obras bien planificadas, ejecutadas en plazo y sin sobrecostes injustificados».