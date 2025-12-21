La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence

Tras mes y medio de conflicto, la paz social parece haber regresado a la factoría de Ence en Lourizán después del plan de despido colectivo planteado en noviembre por la compañía y que provocó una huelga por parte de los trabajadores. El acuerdo alcanzado el jueves entre la empresa y los representantes legales de la plantilla de Pontevedra ya cuenta con el beneplácito de la asamblea de trabajadores. Según los datos aportados ayer por el comité de empresa, el acuerdo que reduce de 39 a 35 las salidas y a lo largo de los próximos meses hasta 2027, fue ratificado por la asamblea con un 82% de apoyos. El comité señala que esta postura se adopta como «un mal menor» ya que las salidas serán voluntarias.

Ya el viernes la empresa anunció este acuerdo para Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Navia y de Madrid, pendientes entonces de la de ratificación en asambleas, ya cerrado en el caso de Lourizán. En concreto, los términos del acuerdo pasan por alcanzar 35 salidas, cuando inicialmente se proponían 39, y vinculadas todas ellas a marchas voluntarias. En este contexto, dentro de seis meses se volverán a reunir las partes para evaluar la situación.

Según los datos del comité , la mayor parte de las marchas de trabajadores serán prejubilaciones, pero tampoco se descartas bajas incentivadas y algún posible traslado. En el primer caso, se calcula que unas treinta personas podrían acogerse al plan, con un 75% del sueldo neto y otros costes laborales a cargo de la empresa. Eso sí, se insiste en que es una decisión voluntaria de cada trabajador. El comité también señala que su «obligación» era mantener viva la negociación hasta el último momento, ya que el acuerdo llegó a pocas horas de cerrarse ese plazo.

La compañía siempre ha justificado estas medidas laborales en que suma cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, lo que llevó a Ence a poner en marcha un plan de eficiencia y competitividad en su negocio de celulosa que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares. Por un lado, se refiere a la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, a la racionalización de sus procesos operativos. «La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027», apuntaba. Estas amortizaciones de puestos, según indica, exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales algunas de las cuales se han realizado ya en 2025.

La empresa recuerda que «sigue su curso el proyecto Pontevedra Avanza y el proyecto de descarbonización de la biofábrica de Navia. En cuento a Pontevedra Avanza contempla una inversión de cerca de 120 millones para acometer actuaciones de mejoras. Además Ence ha invertido cerca de 220 millones de euros en su biofábrica de Pontevedra en el período comprendido entre 2015 y 2025, de los que 75 millones se han invertido en los últimos cinco años».