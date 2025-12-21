Arume representa hoy en Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’
El grupo de teatro Arume representa hoy a las 20.00 horas en la iglesia de Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’, escrita por el fundador del grupo y que cuenta la vida de Jesús a través de los recuerdos de Pedro. Además, Arume invita a todos los que lo deseen a recibir en sus casas a los Reyes Magos el 5 de enero. Para ello, deben llamar al 639 027 348.
- El Sergas debe indemnizar a un niño de 11 años que sufrió una fractura de cráneo en una radiografía en Pontevedra
- El BNG expulsa a un concejal de Moraña por una denuncia de violencia machista
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- La variante de Alba tendrá un puente de 242 metros sobre la AP-9 y el tren
- Ence anuncia un principio de acuerdo con los sindicatos sobre su plan de despidos en Pontevedra
- El edil de Moraña expulsado del BNG por supuesta violencia machista cesa en su cargo en CIG-Ensino y deja el sindicato
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- La memoria de luz de Pontevedra