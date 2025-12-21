Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesSegunda Oportunidad al al VolanteDelta Vigo TrenesÉxito Navidad VigoViviendas en GEALotería de Navidad
instagramlinkedin

Arume representa hoy en Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’

El grupo de teatro Arume representa hoy a las 20.00 horas en la iglesia de Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’, escrita por el fundador del grupo y que cuenta la vida de Jesús a través de los recuerdos de Pedro. Además, Arume invita a todos los que lo deseen a recibir en sus casas a los Reyes Magos el 5 de enero. Para ello, deben llamar al 639 027 348.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents