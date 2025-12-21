Arume representa hoy en Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’

El grupo de teatro Arume representa hoy a las 20.00 horas en la iglesia de Lérez la obra ‘Pedro, el pescador de hombres’, escrita por el fundador del grupo y que cuenta la vida de Jesús a través de los recuerdos de Pedro. Además, Arume invita a todos los que lo deseen a recibir en sus casas a los Reyes Magos el 5 de enero. Para ello, deben llamar al 639 027 348.