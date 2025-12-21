Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesSegunda Oportunidad al al VolanteDelta Vigo TrenesÉxito Navidad VigoViviendas en GEALotería de Navidad
instagramlinkedin

180.000 euros para «Lecer en Familia»

La Diputación de Pontevedra adjudica el contrato para «Lecer en Familia» por 180.000 euros. Habrá 3.000 plazas disponibles para que las familias con menores a su cargo gocen de estancias en la provincia, que tendrán lugar entre el último trimestre del próximo año 2026 y el primero de 2027. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 1 al 15 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents