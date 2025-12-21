180.000 euros para «Lecer en Familia»

La Diputación de Pontevedra adjudica el contrato para «Lecer en Familia» por 180.000 euros. Habrá 3.000 plazas disponibles para que las familias con menores a su cargo gocen de estancias en la provincia, que tendrán lugar entre el último trimestre del próximo año 2026 y el primero de 2027. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 1 al 15 de abril.