Una única aplicación gestionará todas las funciones de la Policía Local de Pontevedra, de multas a inspecciones

Toda la actividad de la Policía Local de Pontevedra, desde la imposición de multas a la identificación de sospechosos y el control de puestos ambulantes o de licencias, en el bolsillo de agente. Es el objetivo del nuevo sistema de gestión de las misiones policiales que acaba de adquirir el Concello por más de 106.000 euros. Se trata de una aplicación para los teléfonos móviles y las táblets que unifique todas las que ahora están dispersas y que se consideran «obsoletas».

Según explica el propio Concello, «se trata de la adquisición de una única aplicación horizontal, buscando una solución global y coordinada a las diferentes necesidades de la Policía Local» ya que «la confluencia de diferentes aplicaciones y desarrollos propios como herramientas para la gestión informática del servicio de Policía Local se ha revelado precaria, en gran parte obsoleta y de difícil o imposible integración».

Añade que «la Policía Local actualmente se debe relacionar de manera electrónica con una gran cantidad de plataformas, tanto internas como externas. Aunque en un inicio se optó por determinados desarrollos internos, actualmente no se dispone de infraestructura que pueda asegurar un correcto funcionamiento de todas las aplicaciones, así como de sus integraciones y de las actualizaciones que estas última demandan, que determinan la insuficiencia de medios».

El nuevo sistema permitirá el uso de las impresoras portátiles de los agentes y conectarse al módulo de control del tráfico de reconocimiento de matrículas, así como personalizar los flujos de tramitación de expedientes sancionadores de tráfico, judiciales y administrativos, retirada de vehículos y depósito de vehículos, tramitar las denuncias de tráfico y los vehículos abandonados», entre otras funciones.

También dispondrá de una base de datos de coches, conductores, locales, negocios, comercios», todo ello para unificar en una sola aplicación más de cuarenta funciones de la Policía Local. Entre ellas figura el control de eventos, denuncias de tráfico, judiciales y administrativas, importación de denuncias de zonas de estacionamiento regulado, gestión y tramitación de vehículos abandonados y del depósito de vehículos o actuaciones de grúa.

También permitirá controlar los mercadillos, licencias y vados, así como tramitar los atestados y gestionar el departamento de objetos perdidos». Otra de las funciones es el control de obras, de transeúntes, de zonas de carga y descarga y de acceso restringido, el registro de solares, de identificados y de animales, junto a la ocupación de vía pública y la medición de ruidos.

Otras de las exigencias para la nueva aplicación es la gestión de depósito carcelario y detenidos o de las tarjetas de armas de aire comprimido, así como el análisis de las talas forestales, el control de las licencias de taxi y de los edículos de Movilidad Personal». También servirá para inspeccionar el mercadillo ambulante, verificar las órdenes de alejamiento y los casos de violencia de género, así como conocer en todo momento la ubicación de agente o incluso gestionar los turnos de trabajo.

La aplicación también servirá para el registro de personas con necesidades asistenciales y de viviendas turísticas e informar a los policías de los avisos, órdenes pendientes y calendario de eventos, «al menos con vistas diarias, semanales y mensuales», junto con la coordinación policial.