Tres caras nuevas en la corporación de Sanxenxo
REDACCIÓN
La Corporación municipal de Sanxenxo cuenta desde ayer con tres nuevos ediles que tomaron posesión en el pleno. Arabela Deza (PP), Estrella Martínez (BNG) y Adrián González (BNG) sustituyen a María Deza, Fran Leiro y Tamara Castro. El alcalde, Telmo Martín, felicitó y dio la bienvenida a los concejales por su toma de posesión. «É unha honra poder defender os intereses dos veciños de Sanxenxo dende esta casa que é a de todos», indicó.
En la sesión, la última de 2025, se aprobó definitivamente la derogación de la actual ordenanza reguladora de la tasa de recogida de basura y se aprobó inicialmente la nueva ordenanza fiscal para la tasa por la prestación del servicio que no entrará en vigor hasta que se adjudique el nuevo contrato. La propuesta contó con los votos a favor del PP y BNG, y la abstención del PSOE.
